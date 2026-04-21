Gazdasági csodaszer vagy lassítófék? Kiderült az igazság a magyar euróról

Az euró bevezetése körüli szakmai diskurzus a pénzügyi stabilitás és a nemzeti gazdasági mozgástér közötti fundamentális ellentétet tükrözi. A Tisza Párt által sürgetett csatlakozás bár mérsékelheti az inflációt, a szlovák példa alapján a gazdasági növekedés és a bérfelzárkózás dinamikájának elvesztésével járhat.

Az Európai Központi Bank kezébe átadott monetáris irányítás válság idején megfosztja az országot a gyors beavatkozás képességétől. A közös valuta tehát nem csodaszer.