Rekordot döntöttek az elektromos autó eladások márciusban Európában és hazánkban

A márciusi elektromos autó eladások látványos megugrása igazolja, hogy a zöld átállás a kedvező üzemanyagárak ellenére is megállíthatatlan. Míg az Unió a belső égésű motorok kivezetése helyett immár a 90 százalékos kibocsátáscsökkentési cél teljesítésére koncentrál, a szegedi BYD gyár felépítése hazánkat a kontinens meghatározó szereplőjévé teszi. A bővülő töltőhálózat alapfeltétele a sikernek, főként a tervezett orosz olaj import tilalom várható gazdasági sokkja és a globális energiapiaci átrendeződés árnyékában.