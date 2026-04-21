A halál torkából rántotta vissza a gyalogost a mentőautó vezetője

A közlekedésbiztonság kritikus kérdés: a mentőautó vezetőjének lélekjelenléte mentette meg azt a gyalogost, aki a figyelmetlen közlekedés példáját mutatta be.

A budapesti utcákon rögzített felvételek rávilágítanak, hogy a közlekedésbiztonság nem csupán jogszabályi előírás, hanem a másodperc törtrésze alatt meghozott döntések sorozata. Amikor egy gyalogos a villamos takarásából, körülnézés nélkül lép az úttestre, a tragédiát gyakran csak a mentőautó vezetőjének reflexei hárítják el. 

Győrfi Pál figyelmeztet: a figyelmetlen közlekedés és a fülhallgatók használata drasztikusan rontja a szirénázó jármű észlelése esélyét. A megkülönböztető jelzések használata mellett is elengedhetetlen a gyalogosok ébersége, hiszen a balesetmegelőzés minden résztvevő közös felelőssége a városi dzsungelben.

