Luxus kutyadivat

Kézzel készített 18 karátos arany- és gyémánt nyakörvek. Egykor a luxusékszerek világa kizárólag az emberekről szólt, ma azonban egyre több gazdi gondolja úgy, négylábú társuk is megérdemli ugyanazt a ragyogást. De az ékszerek nem pusztán kiegészítők, sokkal inkább szimbólumok: a hűség, a szeretet, az ember és állat közötti különleges kapcsolat megtestesítői.

Az ékszergyártó egy hotellel együttműködve exkluzív lehetőséget biztosít azon szállóvendégeknek, akik szeretnék, ha kutyáik ugyanolyan gondos odafigyeléssel lennének öltöztetve, mint ők maguk. A szolgáltatás magában foglal egy konzultációt, amelynek során a cég alapítója egy pezsgő mellett végigvezeti az ügyfeleket a személyre szabott tervezési folyamaton.

Minden egyes megrendelt darabot New Yorkban készítenek és az eb személyiségéhez, illetve életmódjához igazítanak. A nyakörvek az arany és a gyémánt mellett tartalmazhatnak például rubin díszítést is. A konzultáció ára 1.000 dollár, amely összeget beszámítanak minden 7.500 dollár vagy annál drágább megrendelésre készülő darab árába. A legexkluzívabbak akár a 70.000 dollárt, azaz átszámolva a 21 millió forintot is elérhetik, ugyanakkor a cég küldetésének szintén része a jótékonyság.