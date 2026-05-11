12 millió dolláros kék gyémánt kalapács alatt

De miért fizetnek vagyonokat a gyűjtők ezekért a különleges darabokért, és hogyan lett Rihanna vörös szőnyeges ékszereiből aukciós szenzáció?

A Sotheby’s aukciósház európai központjában, Genfben megrendezett tavaszi árverés idén a ritkaságok és kivételes történetek metszéspontjaként kerül a figyelem középpontjába. A kínálat egyik legkiemelkedőbb és egyben központi tétele egy hatkarátos, ragyogó kék színű drágakő, amely különleges minőségével és ritkaságával az aukció legnagyobb érdeklődéssel kísért darabjai közé tartozik. Az ilyen paraméterekkel rendelkező kövek rendkívül keresettek a gyűjtők körében, akik elsősorban nem esztétikai, hanem befektetési szempontból kísérik figyelemmel az aukciók kínálatát.

A most kalapács alá kerülő darab a dél-afrikai Cullinan bányából származik, amely a világ egyik legismertebb és leggazdagabb gyémántlelőhelye. 1905-ben itt találták a Cullinan-gyémántot, a valaha előkerült legnagyobb nyers gyémántot. A szakértői becslések szerint a most árverésre kerülő kő értéke elérheti a 12 millió dollárt, azaz több, mint 3 és fél milliárd forintot, ami jól jelzi a kategória iránti töretlen keresletet.

A genfi kínálatban szerepel egy különleges, több darabból álló ékszeregyüttes is, amely a kortárs popkultúra és a luxusipar találkozásának példája. A kollekció az extravagáns stílusú énekesnő, Rihanna és a Chopard, svájci luxus ékszer- és óragyártó márka együttműködéséből született. A luxus ékszerpiacon a hagyományos értékek mellett egyre fontosabbá váltak a személyes történetek és a kulturális kapcsolódás, amelyek sokszor legalább annyit nyomnak a latba, mint a kő ritkasága vagy tisztasága.