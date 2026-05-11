Megszületett a robotok „agya”: Emberek között dolgozhatnak hamarosan

Londonban, egy visszafogott irodában épp a következő ipari forradalom próbál járni tanulni. A brit startup robotjai még csak prototípusok, de a mögöttük álló mesterséges intelligencia már most azt ígéri: napok alatt képes megtanítani egy humanoid gépet új feladatokra - olyan munkákra, amiket eddig emberek végeztek raktárakban, gyárakban vagy autóipari üzemekben. A verseny brutális: a humanoid robotok fejlesztése több fronton is zajlik, azonban a szakértői vélemények szerint a valódi áttörést nem a robotkar vagy a fémtest kialakítása jelenti. Hanem az „agy”. A cég saját rendszere a KinetIQ nevet kapta. Ez egy úgynevezett látás-nyelv-cselekvés modell, amely egyszerre értelmezi a környezetet, feldolgozza az utasításokat és irányítja a robot teljes testét. A cég alapítója szerint itt kezd igazán összeérni a mesterséges intelligencia és a fizikai világ.

Ez persze még nem a sci-fi világa: a startup jelenleg elsősorban ipari felhasználásra készít robotokat: gyártósorokhoz, logisztikai központokba és autóipari beszállítókhoz. Vannak kerekes humanoidjaik és egy két lábon járó Alpha-prototípusuk is. A leglátványosabb eredményük azonban nem maga a robot, hanem az, ahogyan tanul. A technológiai vezető szerint az Alpha mindössze 48 óra alatt tanult meg járni, de nem klasszikus programozással.

A folyamat lényege, hogy a mérnökök először létrehozzák a robot digitális mását, majd a gép virtuális környezetben gyakorol. Újra és újra elesik, korrigál, próbálkozik - csak éppen ezerszeres sebességgel. Ez a fajta tanítás gyökeresen eltér attól, ahogy a robotikában eddig gondolkodtak. A korábbi rendszereknél minden mozdulatot külön kellett programozni, itt a cél viszont az, hogy a robot ugyanúgy sajátítsa el a feladatokat, mint egy ember: megfigyeléssel és ismétléssel. A startup szerint ez lehet az a nagy feloldás, amely a humanoid robotokat végre valódi, kereskedelmileg is használható rendszerekké teszi. Nem laboratóriumi látványosságokká, hanem munkaerővé.

A cég 2026 végére ígéri első gyártási rendszereit, 2027-re pedig már tömeggyártásban gondolkodik. A vezérigazgató szerint az előnyük az, hogy mindent házon belül építenek, a hardvertől az MI-modellig, az ambíciójuk pedig óriási. A tágabb humanoid robotikai iparág számára a kihívás az, hogy az ellenőrzött bemutatókról a valódi munkahelyekre helyeződjön át, ahol a robotoknak bizonyítaniuk kell, hogy biztonságosan, megbízhatóan és kereskedelmi méretekben is képesek dolgozni.