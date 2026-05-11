Donald Trump szerint elfogadhatatlan Irán válasza a tűzszüneti javaslatra

Teherán követelte az amerikai tengeri blokád feloldását, valamint a háború leállítását minden fronton, beleértve Libanont is. A perzsa állam vezetése kártérítésre, az amerikai szankciók eltörlésére, valamint biztonsági garanciákra is igényt tartana.

Abszolút elfogadhatatlan - ennyit válaszolt az amerikai elnök a több hét után beérkezett iráni válaszra. A teheráni álláspont szerint azonnal be kell fejezni a harcot minden fronton, meg kell szüntetni az iráni kikötők amerikai blokádját és Washingtonnak garantálnia kell, hogy többet nem támadja meg Iránt. Ez nem az a válasz, amelyről Donald Trump a hétvégén még bizakodón nyilatkozott.

Az iráni média különböző felvételekkel igyekszik fenntartani a harci szellemet. A bizonytalansághoz hozzájárul, hogy nem tudni, mikor és milyen hajók haladhatnak át a Hormuzi-szoroson. Egy katari gáztanker a hétvégén gond nélkül átjutott, míg egy koreai hajót két drón is eltalálta a múlt héten. Az iráni kormány Donald Trump reakciója után pedig megfenyegette Washingtont, hogy ne kezdjen ismét támadásba, mert válaszul Irán új célpontokat fog rakétázni.

A tűzszüneti tárgyalások épp egy hónapja kezdődtek Pakisztánban. A világ közvéleménye számára megnyugtatónak látszott, hogy tárgyal a két ország kormánya. Azóta azonban ellentmondó nyilatkozatok érkeztek a tűzszünetről. Irán és az Egyesült Államok is kölcsönösen lefoglalt több hajót a térségben, sőt, a múlt héten ismét lőtt egymásra a két haditengerészet. Az amerikai flotta bemutatott egy olyan felvételt is a hétvégén, amelyen egy F-18-as vadászbombázó rakétával állít meg egy iráni hajót, amely megpróbálta áttörni az amerikai blokádot.