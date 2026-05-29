Újjászületett történelmi terek a veszprémi várnegyedben

A veszprémi várnegyed megújult épületei és gondosan helyreállított kertjei ma már nemcsak a történelem kedvelőinek, hanem minden korosztály számára izgalmas turisztikai célpontot jelentenek hazánkban. A város ikonikus része az elmúlt években jelentős megújuláson ment keresztül: megszépültek az épületek, új közösségi terek születtek, a kertek pedig ismét régi fényükben várják a látogatókat.

A következő három hétben, minden pénteken bemutatjuk a várnegyed felújított területeit, történelmi értékeit és különleges hangulatát. Sorozatunk első részében a Szent György-kápolnával és a megújult várkertekkel ismerkedhetnek meg.

A Szent György-kápolna a veszprémi vár egyik legősibb és legkülönlegesebb emléke, amely évszázadok történetét őrzi falai között. A legenda szerint itt tett szüzességi fogadalmat Szent Imre herceg, így a kápolna nemcsak építészeti, hanem vallási és történelmi szempontból is kiemelkedő jelentőségű helyszín. A felújítás során különös figyelmet fordítottak arra, hogy a kápolna megőrizze eredeti hangulatát, miközben a mai látogatók számára is élményszerűen bejárhatóvá vált.

A várnegyed kertjei szintén teljesen megújultak: rendezett sétányok, pihenőhelyek és gondosan ápolt zöldfelületek teszik még hangulatosabbá a történelmi környezetet. A kertekből lenyűgöző kilátás nyílik a városra és a környező tájra, így a látogatás egyszerre kínál kulturális és természeti élményt.