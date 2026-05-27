A Vatikán ikonikus freskói hódítják meg Londont egy különleges kiállításon

Michelangelo híres freskói láthatóak csökkentett mégis emberközeli méretben a brit fővárosban. A magával ragadó kiállítás május 18-án a Sixtus-kápolna egy szeletét hozta el Londonba.

A világ egyik legismertebb mennyezete most nem Rómában, hanem Londonban vonzza a látogatókat. Michelangelo legendás Sixtus kápolnáját ugyanis egy különleges kiállításon lehet testközelből megnézni — úgy, ahogy a Vatikánban szinte lehetetlen.

A londoni tárlaton a látogatók Michelangelo leghíresebb alkotásait láthatják életnagyságú reprodukciókon. A kiállítás a Sixtus kápolna mennyezetfreskóit és ikonikus jeleneteit hozza közelebb a közönséghez.

A legismertebb kép természetesen Ádám teremtése — az a jelenet, amelyet szinte mindenki felismer, még akkor is, ha soha nem járt a Vatikánban.

