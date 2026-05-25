Virágzik a pünkösdi rózsa

Kótai Éva, Főkertész, Eszterháza Központ: „Cziráky Margit most is közkedvelt személyiség, nagyon sokat beszélünk róla. Kedvenc növénye a rózsa volt és minden vágya az volt, hogy legyen egy rózsakertje, ezt meg is valósították 1908-ban, létrehozták ugyanezen a helyen az ő rózsakertjét, ahol 10.000-tő rózsa pompázott, azonban sajnos Cziráki Margit grófnő nem sokáig élvezhette ezt a csodálatos látványt, két év múlva elhunyt az 5-ik gyerek születése után, a rózsakert sem sokkal élte túl a halálát, sokáig hanyatlásban volt ez a terület.”