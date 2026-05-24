A Tisza-párt a nemzeti érdekek helyett a saját hatalmát építi?

A Tisza-frakció legújabb Alaptörvény-módosítási terve olyan, mint amikor a dühös albérlő baltával veri szét a főbérlő bútorait. Nemcsak a nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, de a keresztény kultúra védelme is áldozatul esne.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a vagyonkezelő alapítványok vagyonának nemzeti vagyonként való átminősítése egyértelmű üzenet. Ha az alkotmányos önazonosság védelme kikerül, megnyílik az út a külföldi nyomásnak.