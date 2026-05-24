Vajon meghallja a végletekig megosztott társadalom Erdő Péter békére intő szavait?

A legfontosabb keresztény ünnep olyan, mint amikor a nagymama rendreutasítja a veszekedő családot: egy pillanatra mindenki elcsendesedik. Erdő Péter bíboros tiszta pünkösdi üzenete is ezt a higgadtságot képviseli.

Bár a Szentlélek kegyelme elméletben békét és nyugalmat hozhat, nagy kérdés, van-e még egyáltalán fogadókészség erre egy ennyire zajos és megosztott világban. A főpap, aki hálát adott a betegsége idején érte mondott imákért, utat mutat, de vajon ki figyel még rá?