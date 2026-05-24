Rétvári Bence szerint a Tisza Párt kormányzása csupán egy online reality műsor

A Tisza Párt kormányzása pont olyan, mint egy drága látványkonyha: a kirakat csillog a közösségi médiában, de a fazékban csak üres ígéretek főnek. Rétvári Bence a televízióban rámutatott, hogy az új hatalom egyfajta reality sorozatként kezeli az országot. Miközben a nézőket a kilakoltatási moratórium ügyét érintő blöffökkel és a visszamenőleges hatályú alaptörvény-módosítást erőltető bosszúhadjárattal kötik le, a háttérben komoly veszélyek leselkednek ránk.

A keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmének törlését készítik elő. Ez a csendes rombolás pedig nem más, mint a határokat megnyitó brüsszeli migrációs tervek kiszolgálása a nemzet kárára.