Állatmenhelyen segítettek a diákok

60 diák dolgozott csaknem 2 hónapon keresztül, hogy új kennelek készüljenek a kaposvári Kutyatár számára. A projektben több műszaki szakma tanulói működtek együtt: volt, aki tervezett, hegesztett, szerelt vagy alkatrészeket gyártott. Az iskola szerint a kezdeményezés nemcsak szakmai gyakorlat volt, hanem nevelési program is.

A kennelek tervezését és az alkatrészek gyártását is a diákok végezték. A munkához számítógépes tervezőprogramot és az iskola műhelyeiben található gépeket használták. A projekt sok diáknak személyesen is fontos volt, többen otthon is mentett kutyát tartanak.

A Kutyatár jelenleg 189 kutyáról gondoskodik, de volt, amikor közel 300 állat élt a telepen. Az egyesület szerint az új kennelek hatalmas segítséget jelentenek, mert azokat olyan kutyák számára alakították ki, amelyeket nem lehet más állatokkal együtt tartani. Az egyesület szerint az ilyen kezdeményezések túlmutatnak a gyakorlati segítségen: a közös munka a fiatalok szemléletformálásában is fontos szerepet játszik.

A kenneleket a mentett kutyák világnapjához kapcsolódva adták át a menhelynek. A diákok a közös munka során kisebb javításokat is végeztek a telepen, és a mentett kutyákat is megsétáltatták. A Kutyatár és az iskola bízik benne, hogy a jövőben is folytatódhat az együttműködés.

