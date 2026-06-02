Költözik az iráni válogatott

Az iráni válogatott helyzete a 2026-os Los Angeles-i világbajnokság kapcsán bizonytalan volt az elmúlt hónapokban az USA-Irán konfliktus miatt. Az eseményt az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Az iráni játékosok és stábjuk viszont nem kapták meg az amerikai vízumot kevesebb mint egy hónappal a torna kezdete előtt, ezért engedélyt kaptak a FIFA-tól, hogy átköltöztessék bázisukat a mexikói Tijuanába.

A játékosok Tijuanából ingáznak majd az amerikai helyszínekre a meccsekre, így a biztonsági és vízumproblémákat is sikerült kiküszöbölni. Az Iráni labdarúgó-szövetség elnöke azt is elmondta, hogy a FIFA-tól garanciákat kértek a vízumokkal, a biztonsággal és az iráni küldöttség kezelésével kapcsolatban. Irán a G csoport első két mérkőzését Los Angelesben játssza Új-Zélanddal június 15-én, Belgiummal június 21-én, majd június 26-án Seattle-ben Egyiptommal csap össze. De a történelmet nézve még soha nem jutottak túl a csoportkörön.