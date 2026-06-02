Hódítanak a realisztikus sütik

A realisztikus sütemények vitathatatlanul hódítanak a különböző közösségi oldalakon és videómegosztó platformokon. Elkészítésük nem túl bonyolult, ám ahhoz, hogy valóban a megszólalásig hasonlítsanak egy gyümölcsre, amely az ízélményt biztosítja, bizony elkél a rutin. Az egyik egri cukrászdában is sokan keresik ezeket a fajta édességeket, az egység tulajdonosa külföldi útjai során fedezte fel ezt az irányvonalat.

Az édesipar, azon belül a cukrászat is egy dinamikusan fejlődő iparág. Szinte évről-évre vannak olyan trendek, amik meghatározzák, hogy melyek lesznek a sláger ízek vagy formák, elég, ha csak a dubaji csokira gondolunk. Bár a szakavatott kezek percek alatt elkészítik a realisztikus sütemények lépéseit, nem kevés buktatót tartogat a laikusok számára.

Miután már megismerkedtünk az alapokkal, célba vettük az üzem azon szegletét, ahol ezek a gyönyörű desszertek szó szerint formát öltenek. Az előre elkészített szilikon formába több réteg kerül: előbb a mousse, majd citromvelő zselé, valamint piskóta. Az egészet lefedik egy záró mousseal, majd mehet is a -20 Celsius-fokos fagyasztóba. Miután kellőképpen megfagyott, kifordítják a formából és jöhetnek a végső simítások.