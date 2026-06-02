A gleccseromlás után egy évvel megkezdődött a svájci falu újjáépítése

Egy évvel ezelőtt a svájci Wallis kantonban lévő Blatten falu lakóinak élete teljesen megváltozott: bekövetkezett az alpesi falvak lakóinak rémálma, a gleccseromlás. A pusztítást napokig tartó figyelmeztetések előzték meg. A hatóságok evakuálták a falu több mint 300 lakóját, de az épületek a kőzuhatagok martalékává váltak. Azok a házak, amelyek nem dőltek össze a törmelékek súlya alatt, víz lepte el őket. Sok család elveszített otthonát, megélhetését, köztük olyan is, aki korábban szállodát üzemeltetett.

A súlyos természeti katasztrófa után a falu korábbi szállodatulajdonosai összefogtak, és mindössze 105 nap alatt adományokból felépítettek egy modern faépületet. Ez 5 évig ideiglenesen szállodaként üzemel, majd lebontják és máshol újra felhasználják az alapanyagokat. Az új szálloda a korábbi vendégekből vegyes érzéseket vált ki, sokan még mindig nagyon szomorúak, egy évvel a tragédia után is sokkban vannak. Az új szálloda ablakaiból a vendégek láthatják azt a helyet, ahol egykor Blatten állt – ma már csak egy szürke törmelékmező és egy türkizkék víztükör, amelyben még látszanak a víz alá merült házak.

A hatóságok szerint Blatten újjáépítése már megkezdődött, az első lakók és a megmaradt házak tulajdonosai fokozatosan térhetnek vissza. Bár hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre, becslések szerint Blatten korábbi lakóinak körülbelül 80%-a még mindig a völgyben él. A falu gyermekei továbbra is ugyanazokat az iskolákat látogatják Wilerben, a falu teljes helyreállítását 2030-ra tervezik.

