Kilövés a nyárba – Különleges előgyereknap a Millenárison

Önfeledten szórakoztak a gyerekek a Millenárison gyereknap alkalmából. Nehéz lenne megmondani róluk, hogy sokuk számára ez a fajta élmény nem mindennapos. És rengeteg hozzájuk hasonló életvidám fiatal van, akik a nyári hónapokban csak álmodozhatnak az önfeledt pihenésről, a táborokról és élményekről. Az Ökumenikus Segélyszervezet ezért idén is 1000 rászoruló gyerek táboroztatására gyűjt adományt.

A gyereknap előtt pedig egy különleges élménynappal lepték meg a programban részt vevőket. Az eseményen a gyerekek találkozhattak a HUNOR-program kutatóűrhajósaival, interaktív kiállításokat nézhettek meg, és játékos foglalkozásokon vehettek részt. Sokuk számára már az is hatalmas élmény volt, hogy közelebbről megismerhették az űrutazás világát, a programhoz ismert sportolók és önkéntesek is csatlakoztak. A közös játékok és beszélgetések nemcsak szórakozást jelentettek, hanem figyelmet és törődést is. Kucsera Gábor szerint különösen fontos, hogy ezek a gyerekek is ugyanazokat az élményeket kapják meg, mint bárki más.

Az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben foglalkozik nehéz helyzetben élő gyerekekkel, de a nyári időszak különösen érzékeny. Sok családnak ugyanis nincs lehetősége táborokra vagy nyaralásra, így ezek a programok gyakran az egyetlen igazi közösségi élményt jelentik a gyerekeknek.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programja egész évben több mint 4000 nehéz helyzetben élő gyereket segít országszerte. A nyári táborokban pedig nemcsak élményeket kapnak a gyerekek, hanem közösséget, odafigyelést és olyan fejlesztő foglalkozásokat is, amelyek segíthetnek ledolgozni a hátrányaikat. Idén összesen 25 bentlakásos és napközis tábort szerveznek sport-, művészeti-, robotika- és kézműves programokkal. Az adománygyűjtés már elindult, a cél pedig az, hogy minél több gyereknek jusson idén egy olyan nyár, ami nem a nélkülözésről, hanem az élményekről, a fejlődésről és az összetartozásról marad emlékezetes.

Az adományozáshoz bárki csatlakozhat az 1353-as adományvonal hívásával.



