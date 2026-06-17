Egyetlen hiba is végzetes lehet: a világ legbátrabb ugrói versenyeztek

Akár 27 méter magasból, csaknem 90 km/h-ás sebességgel csapódnak a vízbe a világ legjobb sziklaugrói. A versenysorozat idei második állomásának először adott otthont Florida, ahol több tízezer néző figyelte a lélegzetelállító ugrásokat. A kivitelezésben a fizikai felkészültségen kívül, a mentális erő is döntő szerepet játszik.

A levegőben néhány másodperc. Ennyi idejük van a versenyzőknek arra, hogy több szaltót és csavart hajtsanak végre, mielőtt a Tampa-öböl vizébe érkeznek.

A neves energiaital gyártó sziklaugró sorozatának 2026-os szezonja máj 22-én indult el az indonéziai Bali szigetén. A hat állomásos sorozat második helyszíneként a verseny története során először esett a választás a napfényes Floridára.

A klasszikus műugrással ellentétben itt a versenyzők többsége lábbal érkezik a vízbe, mivel a rendkívüli magasságból a fejjel történő becsapódás súlyos sérülést okozhatna.

A bírók nemcsak az ugrások nehézségét, hanem a kivitelezést, a testtartást és a vízbe érkezés pontosságát is értékelik. A szezon során szerzett pontokból alakul ki a világbajnoki sorrend.



A sportág versenyzői szerint a félelem soha nem múlik el teljesen. Talán éppen ezért olyan látványos minden egyes ugrás, amikor néhány másodperc alatt dől el, hogy a bátorság és a precizitás találkozik-e a levegőben.