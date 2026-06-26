Ez még csak a nyár eleje: halálos hőség és pusztító viharok sújtják Európát

Rekordközeli hőség bénítja Európát, Franciaországban már halálos áldozatokat is követel a forróság. Spanyolországban vörös riasztások vannak érvényben, miközben a kontinens más részein viharok és árvizek okoznak káoszt. És ez még csak a nyár eleje.

Tombol a hőség Európában. Nantes-ban 40 fokot, Párizsban 37 fokot, Rómában 36 fokot várnak az elkövetkezendő napokban. De Luxemburg, Frankfurt és Stuttgart is szenved a szokatlanul magas hőmérséklettől.



Rómában a Pantheon előtt áll ez a ventilátor, a turisták a szökőkutaknál próbálnak hűsölni, és az árnyékban az éttermek és kávézók teraszain a napernyők alatt keresnek menedéket. A hőmérő higanyszála 35 °C-ot mutat.



Olaszország hőhullámra készül, a időszakhoz képest szokatlanul magas hőmérsékletet mértek a félszigeten. Az olasz időjárás-előrejelzések szerint az északi és középső régiókban több városban is elérte a hőmérséklet a 40 °C-ot.

A hőhullám csúcspontja hétfőn volt, amikoris Milánóban, Bolognában és Firenzében is extrém magas hőmérsékletet mértek.



Észak-Spanyolország a múlt héten súlyos viharok és árvizek pusztítására ébredt, amelyek több falut is elárasztottak Galícia északnyugati régiójában. Viana do Bolo településen az árvíz és a sár végigsöpört a településeken, miután heves zivatarok sújtották a térséget.A település polgármestere a helyzetet „pusztító”nak nevezte, és elmondta, hogy egész falvakat elborított a víz ereje.

