Több millió dollárt érhet Sztálin egykori borgyűjteménye

Negyvenezer francia- és grúz borkülönlegességet tárt fel a grúz kormány Tibiliszben. A gyűjtemény egykor Georgia leghíresebb szülöttjének, Josef Sztálinnak a tulajdonában volt. A kormány a gyűjtemény elárverezését tervezi, a bevételt pedig egy világszínvonalú boroktatási iskola megnyitására fordítják.

A Kincstárában olyan ritkaságok találhatók, amelyek egykor III. Sándor cár és fia, II. Miklós tulajdonában voltak, és Bordeaux leghíresebb birtokairól származnak. A szovjetek az 1917-es orosz forradalom után elkobozták a Romanov-család császári gyűjteményét, majd Sztálin lett annak őrzője,aki fokozatosan kiegészítette kedvenc grúz fajtáival.

A tbiliszi pincerendszerben található, mintegy 40 000 palackos ritkasággyűjtemény becsült piaci értéke több millió dollár lehet.