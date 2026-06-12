Történelem, identitás és politika: ezért robbant ki vita a norvég válogatott képei körül

Egy látványos csapatfotó miatt tört ki a vita Norvégiában. A világbajnokságra készülő norvég labdarúgó-válogatott játékosai viking harcosokként pózoltak egy oslói fjord partján, a fotósorozat azonban nemcsak elismerést, hanem heves kritikákat is kiváltott.

Egyes vélemények szerint a képek a viking korszak erőszakos örökségét idézik, sőt voltak, akik neonáci szimbólumokat is beleláttak a koncepcióba. Hogy miként lett egy történelmi ihletésű csapatfotóból kulturális és politikai vita, annak jártunk utána.

Viking hajók, pajzsok, balták és a világ egyik legismertebb futballistája, Erling Haaland. A norvég válogatott világbajnoki szereplését egy rendkívül látványos fotósorozattal vezette fel, amely a skandináv ország történelmi gyökereihez nyúlt vissza. A képek pillanatok alatt bejárták a világot, sokan kreatívnak és különlegesnek nevezték őket. Norvégiában azonban nem mindenki lelkesedett az ötletért.



Egyes újságírók és akadémikusok szerint azonban a viking szimbólumok használata problematikus, sőt egyes elemei szerintük a szélsőjobboldali jelképrendszert is felidézhetik.