Trump születésnapján olyat láthattak Washingtonban, amire még nem volt példa

Rendhagyó módon ünnepelte 80. születésnapját Donald Trump amerikai elnök. A Fehér Ház gyepén ezúttal nem állami fogadás vagy diplomáciai esemény zajlott, hanem látványos ketrecharc. A gála egyben az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozat része volt.

Az est különleges szimbolikát kapott, hiszen Trump születésnapján - június 14-én - jelentette be azt is, hogy megszületett egy előzetes megállapodás Iránnal a háború lezárásáról. Az elnök ezt jelentős diplomáciai sikernek nevezte, amely szerinte hozzájárulhat a közel-keleti feszültségek enyhítéséhez. A bejelentést azonban hamar háttérbe szorította a sportesemény látványossága.

A Fehér Ház gyepén felállított nyolcszögletű ketrec, az úgynevezett oktagon, korábban elképzelhetetlen díszletnek számított volna az elnöki rezidencia területén. Trump azonban régóta közeli kapcsolatot ápol az MMA versenyeket szervező UFC vezetőjével, Dana White-tal, és többször is részt vett a szervezet rendezvényein. Az eseményt a szervezők az amerikai patriotizmus, a sport és a szórakoztatás egyedülálló találkozásaként mutatták be. A gálát légi parádé, koncertek és fesztivál kísérte.