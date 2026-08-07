Életveszélyes is lehet a kánikula: erre figyelmeztetnek a szakemberek

A tartós hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent. A magas hőmérséklet különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, miközben a vízpartokon és a turistautakon is egyre több a bajba jutott ember.

De mire kell figyelni a kánikulában, hogyan előzhetők meg a leggyakoribb rosszullétek, és milyen esetekben riasztják a kutató-mentőket? Ennek jártunk utána.

Negyven Celsius-fokhoz közelítő hőmérséklet, rekordközeli UV-sugárzás és országszerte hőségriasztás. Az extrém meleg nemcsak a komfortérzetünket rontja, hanem jelentősen megterheli a szervezetet is. A szakemberek szerint ilyenkor megnő a napszúrás, a hőkimerülés és a kiszáradás veszélye, a krónikus betegek esetében pedig a súlyos szövődmények kockázata is emelkedik.

A hőség hatására jelentősen megnő a szervezet terhelése. A legnagyobb kockázatnak a krónikus betegek, a kisgyermekek és az idősek vannak kitéve, náluk ilyenkor könnyebben alakulhatnak ki súlyosabb egészségügyi problémák.