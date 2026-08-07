Drámai képek Franciaországból: menekülnek a vadállatok a pusztító tüzek elől

Franciaország történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz-szezonját éli. A lángok nemcsak településeket és erdőket pusztítanak el, hanem a vadon élő állatok élőhelyét is. A szakemberek szerint több százezer állat pusztulhatott el, a túlélők közül pedig sokan súlyos sérülésekkel menekülnek a tűz elől.

A dél-gironde-i állatpark az elmúlt napokban ideiglenes menedékké vált a tűz elől megmenekült állatok számára. A gondozók folyamatosan fogadják a sérült és legyengült egyedeket, miközben egyre több bejelentés érkezik a lángok által elpusztított élőhelyekről. A szakemberek szerint a legnagyobb veszteség azokat a fajokat érte, amelyek természetes ösztöneik miatt nem tudtak időben elmenekülni.

Az állatpark vezetője kiemelte, hogy az ilyen bozóttüzek nemcsak az állatállományt tizedelik meg, hanem hosszú évekre átalakítják az egész élőhelyet is. Az elégett növényzet miatt sok faj elveszíti táplálékát és búvóhelyét, ezért azok az állatok is veszélybe kerülhetnek, amelyek túlélték magát a pusztító tűzvészt.