Februárban érkezik a sikerfilm musicalváltozata az Erkelbe

„Ez a pillanat is elérkezett” – kezdte a Hogyan tudnék élni nélküled? olvasópróbáját Szente Vajk, az Erkel Színház vezetője, aki elmesélte, hogy már az Erkel indulásakor úgy gondolta, hogy a Demjén Ferenc generációkon átívelő örökbecsű dalaira épülő zenés vígjáték a musicalszínházként megújult Erkel színpadán is életre kelhet. „Amikor megnéztem a filmet, már éreztem, hogy valószínűleg jól fog működni színházban is” – mondta Szente Vajk. „Alig jelent meg a mozikban, amikor elkezdtük az első egyeztetést a film producerével, Kirády Attilával. Az Erkel színház első időszakában pedig már el is döntöttük, hogy 2026-ban színpadra kerül a musical” – tette hozzá. A rendező az olvasópróbán elmondta, hogy a történet maga egy életfázisváltásról szól. „Viszonylag fiatalon meghozzuk az életünket meghatározó döntéseket és azt is eldöntjük, milyen emberekké szeretnénk válni. A szerelem azonban olyan erőként jelenik meg, ami gyökeresen megváltoztatja a terveinket. A kérdés az, mi történik a kitalált életünkkel, ha teret engedünk az érzelmeknek.”

Bár a musicalt csak február közepétől láthatjuk a színházban, a darab máris színháztörténelmet írt: soha egyetlen magyar színházi jegyértékesítés nem ért el ekkora sikert, nem volt még ekkora roham egyetlen előadás jegyeiért sem.



A szereposztásból az Erkel közösségi felületein már kaphattunk ízelítőt:

De most álljon itt a teljes szereplő és alkotógárda:



Gergő: Ember Márk

Eszter: Törőcsik Franciska/Kovács Gyopár

Gábor: Marics Péter/Veréb Tamás

Kata: Tóth Angelika

Major Márton: Brasch Bence

Csabi: Kirády Marcell

Betti: Kovács Harmat

Eszter apja: Szabó P. Szilveszter

Eszter anyja: Vásári Mónika

Major Lili: Csobot Adél

Novai Balázs: Fehér Tibor/Puskás-Dallos Péter

Major Döme: Cseh Dávid Péter

Rita: Pásztor Virág

Ádám: Bede-Fazekas Máté

Major Luca: Bernáth Nina/Kápolnási Maia Elinor

és

a jelenkori Gergő szerepében: Feke Pál

a jelenkori Eszter szerepében: Auksz Éva



Díszlettervező: Rákay Tamás

Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida

Koreográfus: Túri Lajos Péter

Rendező: Szente Vajk



