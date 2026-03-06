Először rendezik meg Magyarországon a Taste of Transylvania Fesztivált

Március 27-29. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ad otthont Szentendrén Erdély ízeinek. A gasztrokulturális fesztivál a magyar ízek mellett az erdélyi konyha legjavába is bepillantást enged. A március végi háromnapos rendezvény egyik legizgalmasabb része az örömfőzde lesz, ezen kívül pedig rengeteg programmal készül idén is a skanzen.