Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház

Ünnepélyes pillanatokkal indult péntek este az Erkel Elisabeth című előadása. A musicalek otthonaként megújult színház történetének egy kimagasló eseményéhez érkezett. A bejelentést Szente Vajk, az Erkel főigazgatója tette meg és a színpadon köszöntötte a 100.000. nézőt.

„Induló színházként még nem láthattuk előre, hogy az előadásaink ekkora érdeklődést váltanak ki, ezért különösen hálásak vagyunk annak a közönségnek, amely az idő során valódi közösséggé formálódott. Minket is meglepett, hogy már január közepére elérünk egy olyan jelentős mérföldkövet, amelyre – óvatos előrejelzéseink alapján – csupán 2026 tavaszára számítottunk. A sorozatosan telt házas esték és a hazai színházi mezőnyben is kiemelkedő, 101%-os jegyértékesítési arány azonban felülírta várakozásainkat, így örömmel jelenthetem be, hogy ma köszönthetjük a százezredik látogatónkat” - mondta el Szente Vajk.



