Minden várakozást felülmúlt: Ember Márk 27 órán át olvasott fel az Erkelben

Huszonöt órán keresztül, 1380 percnyi tiszta olvasási idővel Ember Márk, az Erkel Színház művésze túlszárnyalta a leghosszabb, folyamatos színdarab/próza/vers felolvasás magyar rekordját. Az Erkel Színházban, a kitartó közönség előtt zajló „dobbanarekord” olvasómaraton március 27-én 16 órakor kezdődött a Meseautó című musical szövegkönyvével. Ezt követően, összesen 13 és fél szövegkönyv felolvasása után, március 28-án 17 órakor elérkezett a korábbi rekord megdöntése.



Ezután Márk visszaült, hogy az utolsó darabot, a Macskafogó musical szövegkönyvet még végigolvassa. De itt nem állt meg. Végül 27 órányi olvasás után, szombat este 7-kor fejezte be a maratont, ezzel két órát ráhúzva az eredeti tervre. „Az volt a vágyam, hogy ha eljutok a 25 óráig, akkor azután este 7-kor fejezzem be, pont úgy, mintha kezdődne a színházi előadás” – mondta Márk, amikor elköszönt a közönségtől.