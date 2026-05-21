Kincskeresés a városban – gyermeknapi nyereményvadászatot hirdet az Erkel Színház

A játékban az Erkel Facebook- és Instagram-oldalán - május 24-én kora reggel - közzétett rejtvények igazítják el a résztvevőket, akik ezek nyomán kereshetik fel a város 30 különböző pontján elrejtett meglepetéseket. A nyeremények között az Erkel Shopból ismert tárgyak, a színház művészeinek üzenetei, előadásjegyek és exkluzív Wicked-belépők várnak a szerencsés megtalálókra. A főnyeremény pedig igazán különleges: egy Wicked-előadásra szóló családi belépő a Szegedi Szabadtéri Játékokra – szállással együtt –, valamint jegyek az Erkel Színház Wicked-produkciójára.



„Ezzel a programunkkal is a közönségünknek szeretnénk kedveskedni, hiszen az ő szeretetüknek hála, hamarosan a 250.000. nézőt köszönthetjük a színházban. Szerettük volna, hogy a közelgő gyermeknap ne csupán egy előadás vagy akció legyen, hanem közös, emlékezetes élmény, az egész család számára​​​​​​​​​​​​​​​” – mondta el Szente Vajk, a színház vezetője.