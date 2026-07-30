Hungarikumok találkozása – 201. Anna-bál

Az Anna-bál több mint társasági esemény: Balatonfüred egyik legfontosabb kulturális öröksége, amely generációk óta meghatározza a város életét. Idén 23 fiatal hölgy mutatkozott be az Anna-bál közönségének, sokan közülük családi hagyományt folytatnak. A tradíció itt találkozik a megújulással, az Anna-bál hagyományát ezek a fiatal hölgyek fogják továbbvinni.

A 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra jubileuma idén az Anna-bál minden részletében visszaköszönt, a két hungarikum neve csak 20 évvel ezelőtt forrt össze. A hagyományos porcelánszívek létrejöttét egy fél éves előkészítő munka előzi meg.

15 éve, hogy összefonódott a Magyar Állami Operaház élete az Anna-bállal egy sikeres magyar vállalkozónak köszönhetően. A 40 éve alakult családi vállalkozás ma az ország egyik legnagyobb exportőre, 100 országban van jelen és 900 embert foglalkoztat. A világbajnok Zichy Anna Pezsgőház tulajdonosa szerint pedig az ilyen események kiemelten fontosak a fiatalságnak is.

A zsűri döntése alapján a 201. Anna-bál szépe Windisch Laura lett, aki tavaly még udvarhölgyként állhatott a színpadon. Az első udvarhölgynek a debreceni Tollas Viktóriát választották, míg a második udvarhölgyként Windisch Regina vehette át az elismerést.