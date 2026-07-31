A Művészetek Völgyében debütál a Balaton-felvidék új kalandtérképe

Az Aktív Magyarország mozgásprogramokkal, beszélgetésekkel, digitális és kerékpáros túrákkal, valamint a fesztiválon először elérhető új kiadvánnyal várja a látogatókat Kapolcson. A Művészetek Völgyében mutatkozik be először az Aktív Magyarország legújabb, a Balaton-felvidék aktív és turisztikai élményeit bemutató Kalandtérképe. A játékos, illusztrált kiadvány túrákhoz, kerékpáros kirándulásokhoz, családi programokhoz és vízparti kikapcsolódáshoz is kínál ötleteket. A térképet a fesztiválozók elsőként július 24. és augusztus 2. között, az Aktív Magyarország Malomszigeten felállított standján vehetik kézbe.