Orbán Viktor elnézést kért azért, hogy Magyar Péter a Fideszből érkezett

Ellenzéki politizálás helyett ellenállási politika. Hazánk Venezuela csak olajvagyon nélkül. megtartotta hagyományos tusványosi beszédét Orbán Viktor, aki elnézését kért Magyar Péter miatt.
Erről is elmondták véleményüket a Csörte vendégei.
Fodor Gábor, Gajdics Ottó, Kósa András és Forgács István voltak a Csörte vendégei.
Ellenzéki politizálás helyett ellenállási politika. Hazánk Venezuela csak olajvagyon nélkül. megtartotta hagyományos tusványosi beszédét Orbán Viktor, aki elnézését kért Magyar Péter miatt.
Erről is elmondták véleményüket a Csörte vendégei.