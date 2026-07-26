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Orbán Viktor elnézést kért azért, hogy Magyar Péter a Fideszből érkezett

Fodor Gábor, Gajdics Ottó, Kósa András és Forgács István voltak a Csörte vendégei.

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Ellenzéki politizálás helyett ellenállási politika. Hazánk Venezuela csak olajvagyon nélkül. megtartotta hagyományos tusványosi beszédét Orbán Viktor, aki elnézését kért Magyar Péter miatt.

Erről is elmondták véleményüket a Csörte vendégei. 

 

 

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