Megérkezett az ősz, és vele együtt a légúti megbetegedések szezonja

Közeledik az influenza időszaka, velünk maradt a koronavírus, és ilyenkor rendre megjelennek más légúti vírusok, köztük az RSV is. A kérdés már nem az, hogy találkozunk-e ezekkel a vírusokkal, hanem az, hogy az előttünk álló hónapokban milyen mértékben terjednek majd, kik lehetnek a leginkább veszélyeztetettek, és mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a súlyos megbetegedést. A járványügyi adatok egyelőre nem mutatnak influenza-járványt, ugyanakkor a Covid továbbra is jelen van, és a szakemberek már figyelik, hogyan alakulnak az őszi-téli hónapokban a különböző légúti fertőzések.