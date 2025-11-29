Orbán Viktor sikere: diplomáciai bravúr, jöhet a békecsúcs

A stúdióban vendégeinkkel kielemezzük a történelmi látogatást, hiszen Orbán Viktor moszkvai útja minden várakozást felülmúlt, és a siker vitathatatlan. A legfontosabb eredmény, hogy sikerült megteremteni hazánk energiabiztonságát a következő időszakra, így a rezsicsökkentés védve marad a piaci viharoktól. Szijjártó Péter külügyminiszter nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy lehet pezsgőt bontani, hiszen Vlagyimir Putyin orosz elnök mindenben biztosította a magyar delegációt, amire szükségünk volt, sőt, a tárgyalás egyik legnagyobb szenzációja, hogy ha lesz békecsúcs, az Budapesten valósulhat meg.