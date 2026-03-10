A családok és vállalkozások védelméért a benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forintra limitálják

Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére védett árat vezetett be a kormány

A miniszterelnök ismertette, hogy Magyarország energiabiztonsága veszélyben van, mert Brüsszel szankciók alá vonta az olcsó orosz energiát, Ukrajna pedig olajblokád alá vette hazánkat. A miniszterelnök ismertette, hogy a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint. Orbán Viktor kiemelte, hogy az állami készleteket felszabadítják, és ezzel biztosítják az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett a védelem kiterjed a mezőgazdasági szereplőkre, fuvarozókra és vállalkozókra is.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a kormányzat előtt álló legfontosabb feladat jelenleg megvédeni Magyarország lakosságát és gazdaságát a közel-keleti válság okozta drámai áremelkedésektől. Szijjártó Péter összegezte, hogy a kormány az üzemanyagok piacán tapasztalható áremelkedés miatt korlátozta az árakat, csökkentette a jövedéki adók mértékét, és felszabadította az állami stratégiai üzemanyagkészletet.

A témában megszólalt a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Kováts Máté is

A jelenlegi nemzetközi politikai események mit vetítenek elő az olajpiacra? Mióta Donald Trump bejelentette, hogy hamar vége lesz az iráni konfliktusnak, azóta érezhetően csökkent az olaj ára.

Egyre több hazai politikai szereplő az Oroszországra kiszabott szankciók feloldását szorgalmazza, ez hogyan hatna a globális piacra?