Globális ellátási sokk, meredeken emelkedő energiaárak, fokozódó piaci bizonytalanság

Drasztikusan emelkedtek az olajárak világszerte, miután teljes blokád alá került a világ egyik legfontosabb olajszállító útvonala. A Hormuzi-szorost a Közel-Keleten kitört háború után zárták le, ezzel naponta 20 millió hordó olaj szállítását blokkolják, ez a globális termelés 20 százaléka.

Az Amerikai Egyesült Államok figyelmeztetése

Halál, tűz és pusztítás zúdul Iránra, ha nem bontják fel a blokádot. Donald Trump ugyanakkor hozzátette, hogy a szoros felszabadítása az USA ajándéka Kínának és mindazoknak a nemzeteknek, amelyek használják az innen származó olajat. Az amerikai elnök továbbá feloldotta az orosz olajjal kapcsolatos szankciókat az olyan országok esetében, amelyeket drasztikusan érint a szoros lezárása.

Az oroszok továbbra is olajat és gázt fognak szállítani a megbízható partnereinknek

Ezt már Vlagyimir Putyin jelentette be, aki megerősítette, hogy Magyarország és Szlovákia is az érintettek közé tartozik. Ugyanakkor hangsúlyozta, ha az európai vásárlók átalakítják stratégiájukat, és politikai megfontolásoktól mentes, hosszú távú, stabil együttműködést kínálnak, akkor Moszkva ezt nem fogja visszautasítani. Ugyanakkor az orosz elnök frigylemeztett, nem várja meg, hogy az Európai Unió teljesen leváljon az orosz energiahordozókról, Moszkva már ezelőtt leállíthatja az LNG gáz szállítását az európai piacra.

