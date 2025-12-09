A Tisza Párt és azok szakértői a migrációs paktum végrehajtását támogatják

Ezt több korábbi nyilatkozat és európai parlamenti szavazás is bizonyítja. Magyar Péter maga is több olyan kijelentést tett, amiben a migrációról pozitívan nyilatkozott.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy az uniós joghoz igazított migrációs politikát kell bevezetni Magyarországon is. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői pedig több alkalommal is kiálltak a Magyarország érdekeivel ellentétes migrációs paktum mellett.

Az EP-szavazáson a Tisza-párti képviselők támogatták például a menekültügyi, migrációs és integrációs alap 25 millió eurós növelését, valamint azt a javaslatot is, amely Magyarországot 200 millió eurós büntetést szab ki az Európai Bíróság döntése alapján a menedékkérői jogok ügyében.

Ugyanakkor elutasították a javaslatot, amely kétmilliárd eurós támogatást biztosított volna a déli határ kerítés költségeire.



De nemcsak Magyar Péter politikustársai, hanem tanácsadói is hasonló véleményt fogalmaztak meg korábban a migrációról.