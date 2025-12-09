Lehullt az álarc: a Tisza Párt beengedné a migránsokat Brüsszel kedvéért

Miközben a kormány évek óta kőkemény harcot vív a kötelező kvóták ellen, az ellenzéki oldalon már a kapunyitás forgatókönyvét írják. A Paláver mai adásában kivesézzük a megdöbbentő fordulatot: a Tisza Párt nemhogy nem ellenkezne, de készségesen végrehajtaná Brüsszel betelepítési terveit.
A Paláver legfrissebb adásának egyik legfajsúlyosabb témája rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi szándékairól, hiszen amíg a kormány a határokat védi, addig Magyar Péterék Brüsszel parancsára cselekedve, gondolkodás nélkül rábólintanának a veszélyes migrációs paktum végrehajtására. A műsorban elhangzottak alapján egyértelművé vált: a baloldali formáció a betelepítés eszközével felszámolná a nemzeti szuverenitás bástyáit, és kiszolgáltatná hazánkat az ellenőrizetlen tömegeknek, amivel végleg bebizonyosodott, hogy ők nem a magyar emberek, hanem a brüsszeli elit érdekeit képviselik.