Lehullt az álarc: a Tisza Párt beengedné a migránsokat Brüsszel kedvéért

A Paláver legfrissebb adásának egyik legfajsúlyosabb témája rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi szándékairól, hiszen amíg a kormány a határokat védi, addig Magyar Péterék Brüsszel parancsára cselekedve, gondolkodás nélkül rábólintanának a veszélyes migrációs paktum végrehajtására. A műsorban elhangzottak alapján egyértelművé vált: a baloldali formáció a betelepítés eszközével felszámolná a nemzeti szuverenitás bástyáit, és kiszolgáltatná hazánkat az ellenőrizetlen tömegeknek, amivel végleg bebizonyosodott, hogy ők nem a magyar emberek, hanem a brüsszeli elit érdekeit képviselik.