Brüsszel elzárná a csapot, Orbánék perelnek! Végre valaki az asztalra csapott: „Nem hagyjuk megölni a rezsicsökkentést!”

Mondtuk előre? Mondtuk. Igazunk lett? Igazunk lett. A fizika törvényeit nem lehet brüsszeli határozatokkal felülírni, bár ők rendületlenül próbálkoznak. Szijjártó Péter most tiszta vizet öntött a pohárba: Magyarország megtámadta azt az őrült brüsszeli rendeletet (REPower EU), amely politikai okokból elvágná hazánkat az olcsó és megbízható orosz energiától. A miniszter nem kertelt: Oroszország nélkül a magyar energiaellátás fizikailag lehetetlen és gazdaságilag megfizethetetlen. Minden más megoldás drágább és bizonytalanabb. Brüsszel terve egyet jelentene: a rezsicsökkentés kivégzését. De a kormány ezt nem hagyja! Mi nem a "vágyvezérelt" álmokat kergetjük, hanem a magyar valóságot védjük. Azonban van egy bökkenő: a per végigviteléhez erő kell. Szijjártó Péter figyelmeztetett: a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást.

Mert mit tenne a tegnapi önmagával vitatkozó hazudozó Péter és a Tisza Párt, vagy a többi eurobaloldali szereplő? Ők, akik a brüsszeli "fősodor" kiszolgálói, azonnal visszavonnák a keresetet, hogy jó pontot szerezzenek Manfred Webernél. Az eredmény? A gázszámlád a csillagos égbe szökne, miközben ők elégedetten mosolyognának, hogy milyen "európaiak".

A képlet egyszerű: Fidesz = per és rezsivédelem. Baloldal = behódolás és áremelés.