Brüsszel elzárná a csapot, Orbánék perelnek! Végre valaki az asztalra csapott: „Nem hagyjuk megölni a rezsicsökkentést!”

Magyarország nem vár tovább a csodára, hanem ellentámadásba lendült: megtámadtuk az Európai Bíróságon a brüsszeli REPower EU-rendeletet, amely betiltaná az orosz energiaimportot. Szijjártó Péter külügyminiszter egyenesen fogalmazott: az orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés, csak méregdrága számlák és bizonytalan ellátás. A tét óriási: ha a kormánypártok nem nyerik meg a választást, a brüsszeli mesék magyar hangja, a baloldal visszavonja a pert, és a magyar családok fizetik meg az árát.
Mondtuk előre? Mondtuk. Igazunk lett? Igazunk lett. A fizika törvényeit nem lehet brüsszeli határozatokkal felülírni, bár ők rendületlenül próbálkoznak. Szijjártó Péter most tiszta vizet öntött a pohárba: Magyarország megtámadta azt az őrült brüsszeli rendeletet (REPower EU), amely politikai okokból elvágná hazánkat az olcsó és megbízható orosz energiától. A miniszter nem kertelt: Oroszország nélkül a magyar energiaellátás fizikailag lehetetlen és gazdaságilag megfizethetetlen. Minden más megoldás drágább és bizonytalanabb. Brüsszel terve egyet jelentene: a rezsicsökkentés kivégzését. De a kormány ezt nem hagyja! Mi nem a "vágyvezérelt" álmokat kergetjük, hanem a magyar valóságot védjük. Azonban van egy bökkenő: a per végigviteléhez erő kell. Szijjártó Péter figyelmeztetett: a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást.
Mert mit tenne a tegnapi önmagával vitatkozó hazudozó Péter és a Tisza Párt, vagy a többi eurobaloldali szereplő? Ők, akik a brüsszeli "fősodor" kiszolgálói, azonnal visszavonnák a keresetet, hogy jó pontot szerezzenek Manfred Webernél. Az eredmény? A gázszámlád a csillagos égbe szökne, miközben ők elégedetten mosolyognának, hogy milyen "európaiak".