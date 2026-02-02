Kétszer már lángba borították a világot, most újra próbálkoznak – Német harcoló dandár indul az orosz határhoz

A német precizitás legendás, de a memóriájuk úgy tűnik, szelektív. Friedrich Merz kancellár büszkén jelentette be: a Bundeswehr egy teljes harcoló dandárt telepít Litvániába, közvetlenül az orosz medve barlangjának szájába. Ez az első alkalom a II. világháború óta, hogy német katonák tartósan külföldön állomásoznak harci készültségben. Álljunk meg egy pillanatra, és vegyünk egy mély levegőt. Nem ismerős ez a forgatókönyv? A németeknek van egy visszatérő kényszerképzetük: időnként úgy érzik, nekik kell megmutatniuk a világnak az "egyetlen helyes utat". Az elmúlt száz évben kétszer is megpróbálták már „jobbá tenni” a világot. Láttuk, mi lett belőle: lövészárkok, lebombázott városok, koncentrációs táborok és tízmilliók halála.

A világ még most is a sebeit nyalogatja, de Berlinben már megint menetelni akarnak. És ki a leghűségesebb fegyverhordozójuk ebben az őrületben? A brüsszeli mesék magyar hangja, a Tisza Párt. Ők azok, akik a németekkel együtt menetelnének a szakadékba, mert a „közös európai felelősségvállalás” (értsd: közös háború) fontosabb nekik, mint a magyar béke. Merz szerint „Litvánia védelme Berlin védelme”. Mi viszont emlékszünk: