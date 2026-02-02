Békés tüntetés vagy kocsmai verekedés? A Vezércikk leleplezi Magyar Péter „garázda-osztagát” – Ezt a műsort látnod kell!

Ma este a Vezércikk stúdiójában kinyitjuk a pofonofon-ládát! A fő téma: GARÁZDÁK. Úgy tűnik, a Tisza Pártnál a „Legyél a változás!” szlogent néhányan úgy értelmezték: „Legyél a garázdaság!”. A Lázárinfón történt események ugyanis mindenre hasonlítottak, csak demokratikus párbeszédre nem. Inkább egy rosszul sikerült falunapi verekedésre, ahol a résztvevők előbb ütnek, aztán... hát, kérdezni elfelejtenek. A hírek szerint rendőrségi ügy lehet a dologból, ami nem meglepő, tekintve, hogy a „békés” demonstrálók egy részének vastagabb a rendőrségi aktája, mint a Tisza Párt választási programja. De ne legyünk igazságtalanok: lehet, hogy ők csak a „radikális szeretet” nevében akarták lebontani a kordont és a demokráciát. A műsorban elemezzük az ÖNVALLOMÁST is: mást mondanak a Facebookon (szívecske, béke), és mást tesznek a valóságban (uszítás, balhé). Eközben a csendes többség véleménye EGYÉRTELMŰ: Orbán Viktort tartják a legalkalmasabbnak. Úgy látszik, a választók mégsem a börtönviselt statisztákra bíznák az országot.