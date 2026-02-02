A „sokszínű” Kapitány István migránsokat, a Republikon nyomort, a Tisza pedig fizetett bűnözőket hozna – Ez a baloldal ajánlata

Amíg a Tisza Párt a „szeretetről” papol, a háttérben kiderült: a Lázárinfón nem a spontán düh, hanem a kifizetett húszezer forintosok beszéltek. De ez csak a kezdet! Miközben februárban érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, a Republikon Intézet „szakértője” máris elvenné azt. Hab a tortán: a Tiszás Kapitány István a globális sokszínűségről ábrándozik, miközben a Szuverenitásvédelmi Hivatal kongatja a vészharangot a migrációs paktum miatt. Szép kis csomag, ugye?
Kezdjük a legszebb jelenettel: a Tisza Párt „békés” hívei, akikről kiderült, hogy valójában fizetett statiszták. Egy felvétel bizonyítja, hogy Gyöngyösön a Lázárinfó megzavarása nem politikai véleménynyilvánítás volt, hanem egy jól jövedelmező hakni. Húszezer forint és benzinpénz – ennyibe kerül ma a „rendszerváltó hangulat”. Úgy tűnik, Magyar Péteréknél a tömegbázist nem elvekkel, hanem készpénzzel építik. De ha ez nem lenne elég, a baloldali értelmiség is bejelentkezett a nyugdíjasok rémálmáért. Miközben a kormány februárban folyósítja a 13. és a 14. havi juttatást, a Republikon Intézet konferenciáján egy „kifinomult érzékenységű” közgazdász közölte: ő bizony eltörölné ezeket. Mert minek az az idős embereknek, ugye? Inkább költsük... mondjuk a sokszínűségre! És itt jön a képbe Kapitány István, a Tisza Párt Shell-vezérből lett megmondóembere. Ő ugyanis hisz a sokszínűségben (értsd: DEI és woke-propaganda). Csakhogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal éppen most figyelmeztet: a brüsszeli migrációs paktum nem sokszínűséget, hanem gettókat hozna. Kapitány úr a luxusvillájából persze könnyen beszél a "nyitottságról", de a számlát – legyen szó migrációról vagy nyugdíjelvételről – megint a magyar emberekkel fizettetnék meg.