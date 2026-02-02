Vér és verejték: Miközben Magyar Péter verőlegényei dolgoznak, az új „szakértő” a magyar aranyérmekbe törli a lábát

Készítsék a nyugtatót, mert ma este kinyílik a pofonofon-láda! A stúdióban górcső alá vesszük a politikai Münchhausen báró, Magyar Péter legújabb „eredményeit”. Kezdjük a legsötétebb fejezettel: a Tisza Párt aktivistái már nem elégednek meg a fizetett provokációval (20 ezer/koponya), most már a fizikai megsemmisítés a cél. Pócs János országgyűlési képviselőt megfenyegették, azt a szerencsétlen férfit pedig, aki ki merte mondani az igazságot a bértüntetőkről, a sötétben, egy buszmegállóban verték agyba-főbe. Ez a maffiamódszer lenne az új európai norma? Erről álmodtak a hívek, amikor a „radikális szeretetről” hallgatták a meséket?

De ne álljunk meg itt, mert a hitelességét vesztett baloldali messiás csapata a szellem napvilágánál is garázdálkodik. Itt van az új sport-szakértőjük, aki egy igazi logikai bukfencet mutatott be. Emlékeznek? Pár hónapja még az volt a bajuk, hogy a kormány túl sokat költ sportra. Most, hogy jönnek az eredmények? Most hirtelen az a baj, hogy nem elég jók az érdemek. Értik, ugye? Ha nincs stadion, az a baj. Ha van, és nyerünk, akkor az a baj. Ha a kormány feltalálná a rák ellenszerét, a Tisza Párt szakértője valószínűleg amiatt aggódna, hogy mi lesz így a szegény onkológusok állásával. Ma este ízekre szedjük ezt a képmutatást!