A jampi szív örökre megállt: Így lett a pesti srácból Amerika hőse, majd a magyar rock and roll istene

Fenyő Miklós halhatatlan. Ezt eddig is tudtuk, de most, hogy a földi pályafutása véget ért, ez a mondat súlyosabb, mint valaha. A rock and roll magyar királyát szombat hajnalban egy kegyetlen tüdőgyulladás ragadta el tőlünk 78 esztendősen, de az a tűz, amit ő gyújtott, sosem alszik ki. Lapunk most egy különleges sorozattal hajt fejet a Legenda előtt. Kezdjük az elején, ott, ahol az „életregény” elkezdődött: az Ígéret Földjén, Amerikában. Képzeljünk el egy 9 éves pesti kissrácot 1956 vérzivataros novemberében. Fenyő Elemér és Gonda Alice a kis Miklóssal a karjukon menekülnek a szovjet tankok elől, meg sem állva New Yorkig. A kisfiú, aki Pesten már zongorázni tanult, hirtelen Óz birodalmában találta magát. A szürke pesti utcák helyett a fényárban úszó Coney Island, a vidámparkok zsibongása és a szabadság szele fogadta. „Ellógtam az iskolát ragyogóan” – mesélte később az ifjúság mámoráról. De az igazi csoda nem a hullámvasút volt, hanem valami sokkal vadabb, ami akkor forgatta ki a világot a négy sarkából: a rock and roll.