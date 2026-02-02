Vége a bulituristák dőzsölésének? Szigorú korlátozás jöhet az I. kerületben – Itt vannak a részletek!

Az Airbnb mint online piactér forradalmasította a szálláskiadást, de mostanra sok helyen inkább átok, mint áldás. Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere nem rejti véka alá a problémákat: a Vízivárosban a legsúlyosabb a helyzet, ahol a lakók éjszakai becsöngetésekről, zajongásról és a lépcsőházak leamortizálásáról számolnak be. A rövidtávra érkező vendégnek mindegy, mi lesz holnap, a lakónak viszont nem. A cél világos: ne váljon Buda szíve egy újabb bulinegyeddé, ahol a szemét és a rendezetlenség az úr. Az alpolgármester szerint a hosszú távú bérlő a megoldás, aki nemcsak lakik, de él is a kerületben, és fontos neki a békés együttélés. A kerület most válaszút előtt áll: a moratórium év végén lejár, addigra el kell dönteni, merre tovább. Jöhet a teljes tiltás, vagy marad a korlátozás? Egy biztos: az ingatlan.com adatai már most mutatják, hogy ahol szigorítanak (mint a VI. kerületben), ott mérséklődnek az elszabadult albérletárak. Itt az idő, hogy a profit helyett az élhetőség legyen az első!