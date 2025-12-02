Mérlegen Budapest – jó vagy rossz az irány?

Felelősségteljes városok, biztonságos közterek – a hajléktalanság kezelése Budapesten.

A BP Műhely konferenciájának második panelje egy nehéz, mégis megkerülhetetlen kérdést járt körül: hogyan lehet egyszerre emberi, szakmai és városüzemeltetési szempontból is felelősen kezelni a hajléktalanság problémáját.

A panel legfontosabb üzenetei:

• a hajléktalanság kérdése elsősorban Budapestet terheli, hiszen az érintettek fele itt él

• a fővárosban ma 0–24 órás ellátás működik, és rendszeresen maradnak szabad férőhelyek

• a szociális és rendészeti beavatkozásoknak együtt kell működniük – az elmúlt hetekben több aluljáró is így tisztult meg

• a speciális igényű hajléktalanok számára új típusú, tartós ellátóhelyekre van szükség, ahol a pszichés problémákra is választ kapnak

• a cél minden szereplő számára ugyanaz: az emberi élet védelme, és az, hogy a közterek újra valóban mindenkié lehessen

A panel egyhangú üzenete az volt, hogy tartós megoldás csak akkor születhet, ha a szociális szakma, a város és az állam valódi együttműködésben dolgozik — egy élhetőbb, biztonságosabb Budapest.