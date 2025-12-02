Mérlegen Budapest – jó vagy rossz az irány?

A BP Műhely konferenciájának egyik panelje egy nehéz, mégis megkerülhetetlen kérdést járt körül: hogyan lehet egyszerre emberi, szakmai és városüzemeltetési szempontból is felelősen kezelni a hajléktalanság problémáját.
Felelősségteljes városok, biztonságos közterek – a hajléktalanság kezelése Budapesten.
A BP Műhely konferenciájának második panelje egy nehéz, mégis megkerülhetetlen kérdést járt körül: hogyan lehet egyszerre emberi, szakmai és városüzemeltetési szempontból is felelősen kezelni a hajléktalanság problémáját.
A panel legfontosabb üzenetei:
• a hajléktalanság kérdése elsősorban Budapestet terheli, hiszen az érintettek fele itt él
• a fővárosban ma 0–24 órás ellátás működik, és rendszeresen maradnak szabad férőhelyek
• a szociális és rendészeti beavatkozásoknak együtt kell működniük – az elmúlt hetekben több aluljáró is így tisztult meg
• a speciális igényű hajléktalanok számára új típusú, tartós ellátóhelyekre van szükség, ahol a pszichés problémákra is választ kapnak
• a cél minden szereplő számára ugyanaz: az emberi élet védelme, és az, hogy a közterek újra valóban mindenkié lehessen
A panel egyhangú üzenete az volt, hogy tartós megoldás csak akkor születhet, ha a szociális szakma, a város és az állam valódi együttműködésben dolgozik — egy élhetőbb, biztonságosabb Budapest.