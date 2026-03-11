NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Az olasz baloldal szerint teljesen normális, hogy egy háborúban álló országnak készpénzre van szüksége

Egy jobboldali olasz képviselő szerint jól tette Orbán Viktor, hogy blokkolta az Ukrajna felé tartó pénzkonvojt. Ukrajna ugyanis folyamatosan pénzt kér az uniótól a civil lakosság számára. A baloldalon azonban teljesen normálisnak tartják azt, hogy egy háborúban készpénzre is szükség van. Az Európai Unió 2022 óta 195 milliárd eurót költött Ukrajnára és jövőre a tagjai között szeretné tudni a súlyos korrupcióval küzdő országot.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
  • Fotó: MantasVD
Vágólapra másolva!

Az Európai Unió hatályos rendelkezései szerint előzetes bejelentés nélkül senki sem vihet magával 10 000 eurót, vagyis 4 millió forintot meghaladó értékű készpénznél többet egy másik országba. A liberális Italia Viva képviselője szerint Ukrajnának, tekintettel a háborúra, más elbírálás alá kellene esnie.

Egészen más véleményen vannak a jobboldali képviselők. A Matteo Salvini vezette Liga képviselője úgy véli, egy alapos vizsgálat tudná kideríteni, mi folyik a háttérben.

Ukrajnában az utóbbi időben több esetben derült fény arra, hogy a lakosságnak és a fronton harcoló katonáknak szánt források a kormányközeli emberek zsebében landoltak. A háborúban álló ország mielőbbi uniós csatlakozását a súlyos korrupciós ügyek ellenére is támogatja a brüsszeli vezetés.

 

Továbbiak a témában