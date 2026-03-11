Az olasz baloldal szerint teljesen normális, hogy egy háborúban álló országnak készpénzre van szüksége

Az Európai Unió hatályos rendelkezései szerint előzetes bejelentés nélkül senki sem vihet magával 10 000 eurót, vagyis 4 millió forintot meghaladó értékű készpénznél többet egy másik országba. A liberális Italia Viva képviselője szerint Ukrajnának, tekintettel a háborúra, más elbírálás alá kellene esnie.

Egészen más véleményen vannak a jobboldali képviselők. A Matteo Salvini vezette Liga képviselője úgy véli, egy alapos vizsgálat tudná kideríteni, mi folyik a háttérben.

Ukrajnában az utóbbi időben több esetben derült fény arra, hogy a lakosságnak és a fronton harcoló katonáknak szánt források a kormányközeli emberek zsebében landoltak. A háborúban álló ország mielőbbi uniós csatlakozását a súlyos korrupciós ügyek ellenére is támogatja a brüsszeli vezetés.