NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Ukrajna szerint 137 drónnal támadott Oroszország az éjjel

Négyen meghaltak és tizenhatan megsebesültek Ukrajnában, amikor orosz rakéta talált egy el lakóházat egy donyecki településen. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország 137 drónnal is támadta Ukrajnát, a csapásokban 33-an megsérültek. Közben Ukrajna zavaróállomásokat és parancsnoki központokat lőtt Donyeck régió megszállt részén.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Az ENSZ adatai szerint már több mint 15 ezer ukrán civil halt meg a konfliktusban, legkevesebb 41 ezren pedig megsebesültek.

A legújabb orosz rakétatámadás helyszíne a donyecki Szlovjanszk, a célpont ismét egy lakónegyed volt. A támadásban négyen meghaltak és tizenhatan, köztük gyerekek is, megsebesültek. A támadásban ablakok, ajtók és falak szakadtak ki a helyükről, az utcán pedig kigyulladtak az ott parkoló autók. Egy nő azt mondta a tűzoltóknak, hogy épp a kórházban volt a támadás idején, ezért nem sebesült meg. Mások azt mutatták, hogy a lakásukat repeszek százai tették tönkre.

A front egy másik szakaszán, Harkivban is lakóépületeket igyekeztek oltani a tűzoltók, az egyik házat is orosz ballisztikus rakéta találta el a hétvégén. Itt tízen haltak meg a támadásban, a halottak között két gyerek is volt. A tűzoltók csak lassan jutottak el a felső emeletekre, a lépcsőházat törmelék zárta el, és a lakók személyes tárgyai, köztük egy babakocsi.

 

Továbbiak a témában