Ukrajna szerint 137 drónnal támadott Oroszország az éjjel

Az ENSZ adatai szerint már több mint 15 ezer ukrán civil halt meg a konfliktusban, legkevesebb 41 ezren pedig megsebesültek.

A legújabb orosz rakétatámadás helyszíne a donyecki Szlovjanszk, a célpont ismét egy lakónegyed volt. A támadásban négyen meghaltak és tizenhatan, köztük gyerekek is, megsebesültek. A támadásban ablakok, ajtók és falak szakadtak ki a helyükről, az utcán pedig kigyulladtak az ott parkoló autók. Egy nő azt mondta a tűzoltóknak, hogy épp a kórházban volt a támadás idején, ezért nem sebesült meg. Mások azt mutatták, hogy a lakásukat repeszek százai tették tönkre.

A front egy másik szakaszán, Harkivban is lakóépületeket igyekeztek oltani a tűzoltók, az egyik házat is orosz ballisztikus rakéta találta el a hétvégén. Itt tízen haltak meg a támadásban, a halottak között két gyerek is volt. A tűzoltók csak lassan jutottak el a felső emeletekre, a lépcsőházat törmelék zárta el, és a lakók személyes tárgyai, köztük egy babakocsi.