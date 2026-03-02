2 milliárd dolláros lopakodók a levegőben: Így omlik össze az iráni hadigépezet

A Közel-Keleten bevetett teljes légi arzenál a modern haditechnika legfejlettebb szintjét képviseli az Irán elleni támadásokat támogatva. Dr. Kemény János kutató szerint a B-2-es lopakodó bombázóktól a tömegesen bevetett drónokig minden eszköz a stratégiai fölényt szolgálja. Az Izraeli légierő a hazai bázisairól mér csapásokat az amerikai utántöltő kapacitás segítségével. A konfliktus mélyén egy kíméletlen technológiai verseny zajlik. Ez a küzdelem már nemcsak a katonai győzelemről, hanem a gazdasági fenntarthatóságról is szól. A drága rakéták és az olcsó drónok harca új korszakot nyitott.